وزير المالية الألماني يبدي استحسانه لمسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

أبدى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر استحسانه لمسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طراز "تاوروس".

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين إن "أوكرانيا يجب أن تكسب هذه الحرب. لهذا السبب فإنه جزء من مسؤوليتنا أن نعمل على أن تظل قدرة أوكرانيا على الصمود أكبر من الشراسة الصادرة من حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية تعتزم لهذا السبب مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا منوها إلى أن برلين بذلت بالفعل الكثير من أجل هذا الغرض.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول صواريخ تاوروس، قال ليندنر إن هذه المسألة سينطبق عليها الإجراء المعتاد موضحا أن ألمانيا ستتشاور داخل دائرة الحلفاء حول ما هو مطلوب وما هو ممكن وأردف:" يحدوني الأمل في أن يتم إجلاء هذه المسألة قريبا وقريبا جدا نظرا لأنني أعرف أن هناك الكثيرين، مثلي أنا شخصيا، يستحسنون مثل هذا الدعم".

يذكر أن أوكرانيا لا تزال تضغط على الحكومة الألمانية لإمدادها بصواريخ كروز طراز "تاوروس" لتدافع بها عن نفسها في مواجهة روسيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا تحتاج إلى هذه الصواريخ "لإنقاذ المزيد من أرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين ولتسريع تحرير أراضيهم".

والتقى ليندنر في كييف رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، وذكر الجانب الأوكراني أن المحادثات بين الجانبين دارت حول التعاون مع مجموعة "كيه إف دبليو" المصرفية لدعم التنمية وإعادة الإعمار.

وحسب الجانب الأوكراني، تم في الوقت الراهن تنفيذ خمسة مشاريع استثمارية في أوكرانيا بقيمة بلغت 247 مليون يورو فضلا عن وجود ثلاثة مشاريع أخرى بقيمة 73 مليون يورو قيد التحضير.

وأعرب شميهال عن أمله في أن تشارك الشركات الألمانية بفعالية في إعادة إعمار بلاده.