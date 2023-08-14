سيول خفيفة تضرب وادي الزيتونة بسانت كاترين دون خسائر بشرية أو مادية

تعرضت مدينة سانت كاترين لسيول خفيفة، جراء تساقط الأمطار التي تعرضت لها اليوم، بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.

وقال علي عبد المقصود، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت لسيل خفيف بمنطقة وادي الزيتونة حتى منطقة النبي صالح، مشيرًا إلى أن هذه السيول عبارة عن تجمعات المياه التي تساقطت على قمم الجبال واندفعت إلى أسفل الوديان لتكون مجرى مائي خفيف الحدة، وهذه المياه تسير في المجرى الطبيعي لها حتى تصب في البحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها لتخزين مياه الأمطار والسيول ضمن المشروعات التي جرى تنفيذها لحماية المدينة من أخطار السيول.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذه السيول لم تسفر عن أي خسائر مادية، أو بشرية، وجميع الطرق الرابطة بين مدينة سانت كاترين ومدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية، لإزالة أي تراكمات تخلفها هذه السيول، ومتابعة المياه حتى تتجمع داخل البحيرات والسدود الصناعية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكانت تعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لحالة من تقلبات الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغطت سماء المدينة السحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.