بيان مزعوم للقاعدة يدعو إلى شن هجمات انتقامية ردا على إحراق نسخ من القرآن

دعا تنظيم القاعدة، حسبما يٌزعم، المسلمين إلى شن هجمات ردا على عمليات تدنيس القرآن الأخيرة في السويد والدنمارك.



وقالت المنظمة الإرهابية في بيان مزعوم على الانترنت تم نشره الليلة الماضية في موقع إلكتروني للمتشددين ،إنه يتعين إنزال أشد العقاب بحق أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال، بما في ذلك تفجير السفارات السويدية والدنماركية في شتى أنحاء العالم.



ولم يتسن التحقق من صحة الاعلان من مصدر مستقل. ويحمل الاعلان تاريخ يوليو.



يذكر أن محتجين قاموا بإحراق نسخ من القرآن في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الأخيرة وهو ما أثار احتجاجات غاضبة في عدة بلدان إسلامية.



ودعت القاعدة في الرسالة، المسلمين إلى التكفل بما أسمته "واجب الانتقام".



وجاء في البيان المزعوم الذي تم نشره في الموقع الالكتروني المقرب من القاعدة "لم تفهم أوروبا رسالتنا في شارلي إيبدو بالطريقة الصحيحة".



يذكر أن صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة كانت هدفا لهجوم مميت في عام 2015، بعد أن نشرت رسوما اعتبرت مسيئة لنبي الإسلام محمد. وزعمت القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.



ودعت الشبكة المتطرفة إلى شن عمليات "جهادية".



وجاء في البيان "ندعو الشباب المتحمس من أمتنا إلى البدء في تشكيل خلايا تتألف كل منها من ثلاثة أشخاص للعمل على تأديب كل من يسعى إلى إمتهان مقدساتنا الإسلامية".



كانت الولايات المتحدة ذكرت في فبراير الماضي أنه يعتقد أن المتطرف المصري المخضرم سيف العدل هو الزعيم الجديد للقاعدة.



وقبل شهور من ذلك جرى قتل زعيم المنظمة أيمن الظواهري في أفغانستان في غارة جوية أمريكية مستهدفة.



يشار إلى الظواهري تولى قيادة القاعدة في 2011 بعد مقتل أسامه بن لادن بواسطة القوات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.