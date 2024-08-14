مد مسابقة شباب المترجمين لـ15 سبتمبر المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة

قررت لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة مد أجل المسابقة التي أعلن عنها للترجمة في مجال الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات إلى يوم 15 سبتمبر.

وأعلنت لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، عن تلك المسابقة لشباب المترجمين لعام 2024 لأفضل نص مترجم إلى اللغة العربية في مجال الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات من إحدى اللغات التالية "الإنجليزية، الإيطالية، الروسية، الصينية، السواحيلية".



وجاءت شروط المسابقة كالتالي:

-أن يكون النص بحث أو مقالة في إحدى المجلات العلمية ذات السمعة أو فصل من كتاب في موضوع الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات.

- إلا يزيد عمر المتسابق عند التقديم للمسابقة عن 40 عاما.

- إلا يقل النص الأصلي عن 20 صفحة ولا يزيد عن 30 صفحة.

- يتم تقديم 3 نسخ من النص الأصلي و3 نسخ من النص المترجم مطبوعة ونسخة pdf للنص الأصلي والنص المترجم على ألا يكون قد سبق ترجمة النص من قبل.

-أن تكون الترجمة فردية "مترجم واحد".

جوائز المسابقة كالتالي:

-50 ألف جنيه بواقع 10000 جنيه عن كل فرع

-على المتسابق أن يرفق الآتي:

1 - سيرة ذاتية مختصرة ومطبوعة

2 - صورة بطاقة الرقم القومي

3 - خطاب بنكي برقم الحساب أو إرسالها على العنوان التالي: 1 شارع الجبلاية الأوبرا الجزيرة المجلس الأعلى للثقافة إدارة المسابقات.

تسلم الأعمال من 1 يوليو 2024 حتى تاريخ التجديد 15 سبتمبر 2024، وآخر موعد لتلقي الأعمال 15 سبتمبر 2024.

وتقدم الأعمال بمقر المجلس الأعلى للثقافة 1 شارع الجبلاية الأوبرا الجزيرة المجلس الأعلى للثقافة، ومعها سيرة ذاتية، وصورة البطاقة الشخصية، وتوقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حالة اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية تترتب على ذلك تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة.