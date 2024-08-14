ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال بنسبة 126.4%، لتسجل 63.3 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024، مقابل 28 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الصومال بنسبة 595.9%، لتبلغ 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024، مقابل 263.5 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 130.7% لتصل إلى 65.2 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024، مقابل 28.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجاءت أهم منتجات المطاحن فى مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال أول 5 شهور من عام 2024 بقيمة صادرات بلغت 29.2 مليون دولار، يليها سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 18 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 2.3 مليون دولار، والتبغ بقيمة 1.9 مليون دولار، وملح وكبريت بقيمة 1.9 مليون دولار، وحبوب بقيمة 1.6 مليون دولار، وألبان بقيمة 1.5 مليون دولار، وفواكه بقيمة 1.1 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 1.1 مليون دولار، وصابون بقيمة 988.8 ألف دولار.

فيما جاءت الحيوانات الحية فى مقدمة أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال أول 5 شهور من عام 2024 بقيمة واردات 1.8 مليون دولار، يليه صمغ بقيمة 56.2 ألف دولار، ثم بذور وأثمار زيتية بقيمة 16 ألف دولار.