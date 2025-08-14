ترامب يدعم دعوى زوجته ضد نجل بايدن

دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى زوجته ميلانيا ضد نجل الرئيس الأمريكي السابق هانتر بايدن، والتي رفعتها بتهمة التشهير.

وقال ترامب في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز"، معلقا على إمكانية رفع زوجته دعوى قضائية ضد هانتر بايدن: "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما في ذلك".

وكان هانتر بايدن قد قال إن ميلانيا ترامب تعرفت على زوجها دونالد ترامب من خلال رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي اشتُهر بارتباطه بقضايا الاتجار بالقاصرات لأغراض جنسية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وترفض ميلانيا ترامب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وتعتبرها تشهيرا لا أساس له من الصحة، ما دفعها إلى التهديد باللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعتها.

وطلبت ميلانيا ترامب من هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سحب تصريحاته التي وصفتها بـ"الكاذبة والمهينة" بحقها، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة.

وأرسل محامي ميلانيا ترامب، أليخاندرو بريتو، رسالة في 6 أغسطس إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل، طالب فيها بحذف مقطع فيديو نُشر على "يوتيوب" ضمن برنامج على قناة 5 مع المذيع أندرو كالاهان، ووصفته بـ"الكاذب والتشهيري والتحريضي".

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز" حصريًا، أن ميلانيا تطالب بسحب تلك التصريحات فورًا، وحذف المحتوى، بالإضافة إلى تقديم اعتذار علني، وإلا فإنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد هانتر بايدن.

ووفقًا للسلطات الأمريكية، ارتكب إبستين جرائم جنسية بين عامي 2002 و2005، حيث استدرج عشرات القاصرات إلى منزليه في نيويورك وفلوريدا، ودفع لهن مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس، كما كلف بعض الضحايا بتجنيد فتيات أخريات، في حين لم تتجاوز أعمار بعضهن 14 عاما.