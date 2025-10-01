الاتحاد الأوروبي: تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية بأوروبا

أفاد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بتزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية في أوروبا، حيث تعتبر برامج الفدية، هي التهديد الأكثر تدميرا.

وأشار أحدث تقرير صادر عن وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن برامج الفدية، وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تسيطر على أجهزة كمبيوتر الضحايا أو بياناتهم المخزنة وتطالبهم بدفع فدية، ما يتسبب في وقوع أضرار جسيمة.

وبعد الإصابة، عادةً ما يتم تشفير أو غلق الملفات المهمة، أو حتى الأنظمة بأكملها، وهو ما يجعل الوصول إليها مستحيلا. ثم يقوم الجناة بطلب فدية – وذلك عادة ما يكون من خلال عملات رقمية مشفرة مثل الـ "بيتكوين" - ويعدون بفك الحظر على فتح الملفات أو التشفير بعد الدفع.