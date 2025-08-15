الدفاع المدني السوري يطالب بالإفراج عن متطوع مختطف بالسويداء

نظم الدفاع المدني السوري، الخميس، وقفة تضامنية في عدد من المحافظات للمطالبة بالإفراج الفوري عن حمزة العمارين، أحد منتسبيه الذي اختطف بمحافظة السويداء جنوبي البلاد، في يوليو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بتنفيذ "وقفات تضامنية في عدد من المحافظات للمطالبة بالإفراج الفوري عن المتطوع حمزة العمارين الذي اختطفته مجموعات مسلحة في مدينة السويداء في 16 تموز الماضي أثناء مهمة إنسانية".

كما نظمت هذه الوقفات "للتأكيد على ضمان سلامته ورفض جميع أشكال الاعتداء على العمال الإنسانيين"، وفق الوكالة.

وجرت الوقفات في محافظات درعا (جنوب) وحلب (شمال) واللاذقية (شمال غرب) وإدلب (شمال) وحماة وحمص (وسط).

ودعا المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "التحرك الفوري للضغط من أجل إطلاق سراح زميلهم حمزة العمارين، وضمان سلامته ومحاسبة المسئولين عن اختطافه أثناء تنفيذه مهمة إجلاء إنسانية في محافظة السويداء".