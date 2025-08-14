طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع ‏الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى.

وأضاف جاب الله أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام فاركو، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأشار طبيب الأهلي إلى أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري ‏لحين اكتمال جاهزيته الطبية. ‏

وكان الأهلي استهل مشواره في الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، بينما تعادل فاركو مع إنبي بدون أهداف.