 مقتل مسؤولين بارزين بالصومال في انفجار لغم أرضي - بوابة الشروق
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مقتل مسؤولين بارزين بالصومال في انفجار لغم أرضي

أرشيفية
أرشيفية
مقديشيو - أ ش أ
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 3:47 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 3:47 م

لقي 5 أشخاص مصرعهم، من بينهم مسئولون محليون بارزون وجنود، وأصيب آخرون جراء انفجار لغم أرضي زُرع بجانب الطريق واستهدف السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة (شابيلي) الوسطى بالصومال.

وأكد رئيس ولاية (هيرشابيل) الصومالية محمد عبدي - في تصريح أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم السبت - وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل نائب حاكم منطقة "شابيلي" الوسطى، عبد الله سيتاوي، ووزير الأعمال السابق في ولاية "هيرشابيل" صبري عثمان.

ونقلت الإذاعة الصومالية عن ضابط شرطة بالمنطقة قوله إن الحادث وقع بالقرب من بلدة "بلعد" على بعد 40 كيلومترًا شمال شرق العاصمة مقديشيو.

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

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