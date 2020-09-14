الأمم المتحدة: قلقون بشأن مقتل وإصابة 4 أشخاص في احتجاجات بليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين، واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين، بعد تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل السلطات شرقي ليبيا ضد المتظاهرين في مدينة المرج.

ودعت البعثة في بيان نشر على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.

كما ذكرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بأن حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء في البيان.

من جهة أخرى، أغلق محتجون لليوم الثالث شوارع رئيسية بمدينة بنغازي والبيضاء والمرج في شرق ليبيا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وبحسب شهود عيان فقد وصلت المظاهرات إلى مبنى رئاسة الوزراء التابع للحكومة المؤقتة، وإضرم المتظاهرون النار في مداخل المبنى.

وتقدمت الحكومة المؤقتة الليبية، برئاسة عبدالله الثني، في شرق ليبيا باستقالتها لرئيس مجلس النواب المنتخب المستشار عقيلة صالح بعد اجتماع طارئ لمناقشة أسباب تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.