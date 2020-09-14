البنك المركزي الفلبيني يعلن استعداده لإقراض الحكومة المزيد من الأموال إذا لزم الأمر

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، اليوم الإثنين، إن البنك مستعد لإقراض الحكومة المزيد من الأموال، للمساعدة في تعزيز أموال الدولة لمواجهة الاثار المترتبة على أزمة وباء كورونا.

وتأتي تصريحات ديوكنو التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للانباء، بعد أيام من توقيع الرئيس رودريجو دوتيرتي يوم الجمعة الماضي، على إجراء قانوني لتوفير 5ر165 مليار بيزو (4ر3 مليار دولار) للإغاثة من الوباء.

ويسمح القانون للبنك المركزي الفلبيني، الذي يقرض الحكومة بعض الأموال بالفعل، بتقديم المزيد من الائتمان، وذلك بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من متوسط إيرادات الحكومة خلال الاعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يعادل نحو 282 مليار بيزو، بحسب ديوكنو.

وعما إذا كان البنك المركزي مستعدا لإقراض الحكومة المزيد من الاموال، قال ديوكنو: "نعم بالطبع".

ويأتي الإجراء في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية الأخرى في آسيا، ضغوطا لتمويل العجز الحكومي المتزايد في ظل تفشي الوباء.