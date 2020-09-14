الخارجية القبرصية: تركيا تواصل انتهاكاتها

قال وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، إن تركيا مازالت تواصل انتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص على عكس دعوات المجتمع الدولي.

وأوضح خريستودوليديس في تصريح لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن انسحاب سفينة الأبحاث التركية أوروك ريس من شرق البحر المتوسط ​​وإعادتها إلى تركيا وعدم تجديد الإشعار البحري التركي غير القانوني هي خطوة نحو الاتجاه الصحيح.

يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة حيث تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

وكانت أنقرة قد أرسلت لعدة مرات سفينة المسح الزلزالي "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص عقب قرار جمهورية قبرص في عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية، وبعد مايو 2019 أرسلت تركيا سفينتي حفر "فاتح" و"يافوز" لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثاً عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.