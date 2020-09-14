بايدن يصف ترامب بحارق المناخ مع اشتعال الحرائق في الساحل الغربي

وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقادًا شديدًا للرئيس دونالد ترامب حيث وصفه بحارق المناخ في ظل استمرار اشتعال الحرائق المميتة في مساحات شاسعة من الأراضي بولايتي كاليفورنيا وأوريجون.

وقال بايدن في خطاب من مسقط رأسه في ولاية ديلاوير إننا نحتاج إلى رئيس يحترم العلم ويعي أن أضرار التغير المناخي ظهرت بالفعل. وأنه ما لم نأخذ إجراء عاجلا، فالأمر سيصبح أكثر كارثية قريبًا.

يذكر أن ترامب يزور كاليفورنيا حاليا، وكان قد قلل من شأن دور التغير المناخي الناجم عن صنع الانسان وبصفة عامة شكك في كون الظاهرة حقيقية.

وتعهد بايدن، الذي لم يستقبل أسئلة من الصحفيين، بالانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ في حال انتخابه في نوفمبر والتركيز على الاتجاه بالبلاد إلى المصادر المستدامة للطاقة وهي عملية ستؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة.

يذكر أن مدن الساحل الغربي تشهد الآن سموات معبأة بالرماد مع تلوث الهواء بشكل مفزع، وفي بعض الأوقات يسود الأفق لون برتقالي كئيب.

وركز ترامب على إدارة الغابات واتهم المسئولين المنتخبين المحليين بالإهمال في تطهير الأراضي بالشكل الصحيح.