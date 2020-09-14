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الفلبين تسجل 4699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 3:07 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 3:07 م

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 آلاف و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليلبغ إجمالي الإصابات في البلاد 265 ألفًا و888 حالة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" - أنه تم تسجيل 259 حالة وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 4 آلاف و630 حالة، حيث تم تسجيل 60% من الوفيات الجديدة في مدينة مترو مانيلا، في حين سُجل 21% من الوفيات في جزيرة بيسايا.

وأشارت الوزارة إلى أن 249 شخصًا تماثلوا للشفاء اليوم؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207 آلاف و504 أشخاص.


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