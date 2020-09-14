داو الأمريكية للكيماويات تعتزم بيع مجموعة من الأصول بقيمة 620 مليون دولار

أعلنت شركة الكيماويات الأمريكية داو، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق نهائي لبيع مجموعة من الأصول بقيمة 620 مليون دولار إلى شركة فوباك إنداستريال إنفرستراكشر أمريكاس.

تضم الصفقة أصول بحرية ومحطات تخزين وأصولا أخرى في مواقع داو بولايتي لويزيانا وتكساس الأمريكيتين.

من المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد الحصول على موافقة الأجهزة الرقابية المعنية والاتفاق على الشروط الأخرى في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأورووبي.

يذكر أن شركة فوباك هي مشروع مشترك لشركة مستودعات التخزين رويال فوباك وصندوق الاستثمار جلوبال إنيرجي أند باور إنفرستراكشر فاند التابع لمجموعة الاستثمار الأمريكية بلاك روك. وأصبحت هذه الشركة شريكا أساسيا في مجال الخدمات اللوجيستية في العديد من مواقع داو في العالم.

كما عقدت داو وفوباك عقود خدمات طويلة المدى تضم حصول أنشطة داو على خدمات شركة فوباك بصورة دائمة وبتكلفة مميزة.

كانت شركة داو قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتزم التخلص من العديد من الأصول التي لا تملك قدرات تنافسية.