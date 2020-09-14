من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد (بالتوقيت المحلي) أول تجمع انتخابي له في مكان مغلق منذ شهور، على الرغم من الأوامر المحلية التي تمنع أي تجمعات تزيد عن 50 شخصا في الأماكن المغلقة.

ويأتي التجمع داخل منشأة صناعية في هندرسون، بولاية نيفادا، في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة من تسجيل 200 ألف حالة وفاة بسبب جائحة فيروس كورونا التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة اتجاها تنازليا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يقول خبراء الصحة العامة إن ممارسات التباعد الاجتماعي المستمرة والواسعة النطاق لا تزال ضرورية لمنع عودة ظهور الفيروس بقوة.

وقال تيم مورتو، مدير الاتصالات بحملة ترامب في بيان "إذا كان بإمكانك الانضمام إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحتجون في الشوارع، أو لعب القمار في كازينو ، أو حرق الشركات التجارية الصغيرة خلال أعمال الشغب، فيمكنك التجمع سلميا بموجب التعديل الدستوري الأول للاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة".

وقالت الحملة إنها ستجري فحوصات لدرجة الحرارة خلال الحدث وستوفر كمامات ومعقم لليدين، على الرغم من أن المشاركين في تجمعات ترامب لا يرتدون الكمامات في كثير من الأحيان.

وقالت كاثلين ريتشاردز، المتحدثة باسم مدينة هندرسون، لشبكة "سي إن إن" إن الحدث ينتهك الاجراءات الخاصة بالولاية المتعلقة بكوفيد-19 وقد تفقد الشركة المستضيفة للحدث ترخيصها التجاري.

وكان أخر تجمع انتخابي داخل مكان مغلق جرى تنظيمه لحملة ترامب في تولسا، بولاية أوكلاهوما، وبعد ذلك شهدت المدينة ارتفاعًا ملحوظا في حالات الإصابة بكوفيد-19.