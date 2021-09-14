عون يبحث مع وزير الطاقة الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمتي الوقود والكهرباء

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزيرالطاقة في الحكومة الجديدة وليد فياض، الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأطلع رئيس الجمهورية اللبنانية على الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة أزمتي الوقود والكهرباء التي يعاني منها الشعب اللبناني في مختلف الأنحاء.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه اللبنانيون انفراجة في أزمة الوقود التي تجددت خلال اليومين الماضيين، مع آمال بتحسن في التغذية الكهربائية عبر الشبكة الحكومية وتوفير المازوت اللازم لتشغيل المصانع المعدات بالإضافة إلى المولدات التي تعوض نقص الامدادات الحكومية في الكهرباء.