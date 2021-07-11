 تطبيق الخطة ب.. وزير الصحة البريطاني: قواعد جديدة لمواجهة كورونا الشتاء المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تطبيق الخطة ب.. وزير الصحة البريطاني: قواعد جديدة لمواجهة كورونا الشتاء المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 6:16 م

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن هناك خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا أو كوفيد-19 خلال الشتاء المقبل.

وأضاف - في بيان أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت "خطة ب" في حالة تفاقم الأمور في الشتاء يمكن أن تشمل إجراءات الطوارئ لمواجهة احتمال زيادة الإصابة بكوفيد-19 في الشتاء باستخدام الكمامات وإدخال تصاريح كوفيد حيز التنفيذ والعمل من المنزل من بين مجموعة من النصائح الأخرى، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال جافيد إن الحكومة "ستجدد جهودنا لتعظيم استخدام" لقاح فيروس كورونا.

وتابع وزير الصحة أنه يجب على الناس أن: "يرتدوا قناع الوجه في الأماكن المزدحمة والمغلقة حيث تتلامس مع أشخاص لا تقابلهم عادة".

وأخيرًا قال جافيد إن الأوامر الخاصة بالعمل من المنزل يمكن أن تعود إلى الاستخدام خلال الشتاء.

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