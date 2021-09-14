أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل من أجل تأكيد وجود احتمال دائم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة اتباع نهج شمولي وبناء جميع المؤسسات الليبية لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان أوردته وكالة "أكي" الإيطالية - أن ذلك جاء خلال استقبال دي مايو، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله حسين اللافي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، حيث جدد دي مايو التأكيد على دعم بلاده الثابت لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وعزمها على التعاون مع السلطات الليبية لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية.

وأشار البيان إلى أن دي مايو أكد الالتزام الإيطالي بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، بما في ذلك في فزان، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي في هذا المجال، وكذلك الالتزام بتحقيق الاستقرار في جنوب ليبيا.

ونوه وزير الخارجية الإيطالي بالنتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

ولفت البيان إلى أنه على الصعيد الثنائي أعرب دي مايو عن رغبة إيطاليا في تعزيز مسار إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية.