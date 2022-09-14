كازاخستان تهدي شيخ الأزهر جائزة أستانا الدولية لجهوده في مجال الحوار بين الأديان

قلد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، والتي تعد أحد أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطى، لمساهمته في مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي.



جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان بعنوان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19"، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.



وأعرب الرئيس الكازاخي عن سعادته بمنح الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، لجهوده في الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة الأخوة والتسامح بين مختلف الثقافات والعرقيات، لافتا إلى أنه هو الشخصية الإسلامية الأكبر والأكثر إلهاما في القضايا الإنسانية، وأن حضوره لكازاخستان هو أمر مهم ومقدر بالنسبة للجميع.



وأكد جومارت أن الشعب الكازاخي يكن للإمام الأكبر كل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى اهتمامه البالغ بأخباره وجولاته، ومقدرا ما يبذله من جهد كبير في مجال السلام والحوار بين الأديان.