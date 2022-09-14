جوتيريش يحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على انهيار الاقتصاد العالمي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الحرب في أوكرانيا تدمر بلدا بكاملها وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

وأضاف جوتيريش - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تزامنا مع افتتاح أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أنه رغم توقيع مبادرة حبوب البحر الأسود والاتفاق على نقل الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فهناك خطر حقيقي من حدوث مجاعات عدة هذا العام.

ونوه إلى أن الجوع العالمي بدأ في الارتفاع قبل انتشار جائحة كوفيدـ19، ولم يتعاف العالم أبدا، مشيرا إلى أن أزمة تكلفة المعيشة تصيب أفقر المجتمعات أكثر من غيرها.

وأكد أن هناك قصورا مطلقا في الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، وأن المسئولية تقع في ذلك على الدول الكبرى بينما الدول الأضعف، والتي لم تتسبب في هذه الأزمة ، تدفع ثمنا مروعا لعقود من العناد من جانب الدول الكبرى المنتجة للانبعاثات.