 الشرطة الألمانية تبحث عن مشتبه به بعد الاعتداء على حاخام في مترو الأنفاق - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تبحث عن مشتبه به بعد الاعتداء على حاخام في مترو الأنفاق

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:56 ص

تبحث الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن رجل مشتبه في توجيه سباب وألفاظ معادية للسامية لحاخام وابنه في جنوب برلين.

ويفحص المحققون تسجيلات الفيديو في محطة لمترو الأنفاق لمحاولة التعرف على الجاني.

وقالت الشرطة، إن الحاخام، المقيم في بوتسدام بالقرب من العاصمة الألمانية، تعرض للإهانة والوكز في الكتف صباح أمس الثلاثاء عندما كان يسير مع ابنه المراهق ويتحدث عبر الهاتف بالعبرية.

وقال الحاخام أريل كريتسون، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه كان يرتدي ملابس تظهر بوضوح أنه يهودي، وأضاف: "فجأة أهانني رجل عربي المظهر وهاجمني. صرخ (يهودي) ورفع يديه وأمسك بي".

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