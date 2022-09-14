أغنى رجل في روسيا يعتزم نقل اسهم في روس بنك إلى مؤسسته الخيرية

قال فلاديمير بوتانين، أغني رجل في روسيا والذي تعرض لعقوبات، إنه سينقل بعضا من اسهمه في بنك "روس بنك بي جيه اس سي" إلى مؤسسته الخيرية.



وقالت شركة "انتيرروس" الخاصة ببوتانين في بيان على موقعها الإلكتروني إنها "بدأت عملية نقل ما يصل إلى 50% من الاسهم في البنك الروسي إلى مؤسسته". وقالت إنها ستقوم أيضا بتحويل 10% من ممتلكاتها في "روس بنك" إلى برنامج حوافز لموظفي البنك، الذين سيحصلون على أصول مالية رقمية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتانين قوله في البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لمنح الجزء الأكبر من ثروته إلى مؤسسات خيرية.



يذكر أن بوتانين (61 عاما) لديه ثروة تبلغ 34 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وتمثل اسهمه في "روس بنك" مجرد جزء من صافي ثروته.