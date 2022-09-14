 جمعية المودعين اللبنانيين: نحذر المصارف من الاستمرار بحجز أموالنا ولن نقف مكتوفي الأيدي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جمعية المودعين اللبنانيين: نحذر المصارف من الاستمرار بحجز أموالنا ولن نقف مكتوفي الأيدي

سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:10 ص

حذرت جمعية المودعين اللبنانيين المصارف، من الاستمرار بحجز أموالهم مشيرين إلى أنهم "لن يظلوا مكتوفي الأيدي".

جاءت هذه التحذيرات عقب اقتحام عدد من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" مصرف بلوم بنك في السوديكو.

وأفادت معلومات عن احتجاز رهائن، وتهديد من مودعة بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسقوط جرحى خارج مصرف "بلوم"، بسبب التدافع.

وأوقف الأمن العام اللبناني، منذ قليل، المسلحة المودعة التي اقتحمت المصرف اللبناني.


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