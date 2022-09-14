ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز يعرب عن قلقه إزاء التوترات على حدود أرمينيا وأذربيجان

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أعرب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز والأزمة في جورجيا تويفو كلار عن قلقه إزاء التوترات الأخيرة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت صحيفة "أذرنيوز" الآذرية على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأربعاء، مع كلار الذي يزور أذربيجان حاليا.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إن قيادة الاتحاد تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الأذري وكذلك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لبحث الأمر.

من جانبه، أشار علييف إلى أن هذا الاستفزاز واسع النطاق قامت به أرمينيا، وصرح بأن المسؤولية الكاملة عن ذلك تقع بشكل مباشر على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا.

وأكد الرئيس الأذري أن بلاده تدعم أجندة السلام استمرارا للمباحثات التي جرت في بروكسل.

وقال علييف إنه على الرغم من الخطوات الضرورية التي اتخذتها أذربيجان لتحقيق استقرار الوضع وإزالة التوتر، تواصل أرمينيا انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.