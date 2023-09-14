للمرة الأولى في تاريخ المطرب فهد الكبيسي، يقوم بطرح أغنية مصرية بعنوان "مصلحتك"، والتي تعد تجربة مميزة أراد بها الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري بعد ما نجح في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، و تم تصويرها مع المخرج على أبو طالب بصورة مبهرة في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة، و ارتدى الكبيسي أزياء في غاية الفخامة والإبهار عبرت بصورة كبيرة عن فكرة ومضمون الكليب الذي يخاطب فيه الكبيسي أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون إلا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.

فهد الكبيسي أكد أن "مصلحتك" لن تكون الأغنية الوحيدة في مسيرته باللهجة المصرية بل سيكون هناك عدد كبير من الأغاني خلال الفترة القادمة وسيكون حريصا دائماً على البحث عن موضوعات مختلفة وافكار جديدة تناسب ذوق وفن الجمهور المصري الذواق .