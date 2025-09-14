شهداء ومصابون وقصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة



استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ 709 أيام وخلف أكثر من 65 ألف شهيد، و164 ألف مصاب.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، بوصول 4 شهداء وعدد من المصابين في قصف لطيران الاحتلال على منزل بشارع عايدية غرب مدينة غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

واستشهد مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر في قصف لطيران الاحتلال على شارع الجلاء في مدينة غزة

كما استشهد مواطن إثر قصف مدفعية الاحتلال منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، استشهاد 45 مواطنا بينهم 32 من مدينة غزة، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن 13 شهيدا نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، و8 إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و8 إلى مستشفى الأقصى، و8 إلى مستشفى ناصر، و12 إلى مستشفى الهلال الأحمر.