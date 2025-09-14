وزراء عرب ومسلمون يجتمعون في الدوحة تمهيدا لقمة طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس

عقد كبار الدبلوماسيين من الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا في قطر قبيل قمة طارئة دُعي إليها لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة الجزيرة القطرية أن وزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضوا، بدأوا محادثاتهم باجتماع مغلق في الدوحة.

ويُمهّد الوزراء الطريق أمام القمة المقرر عقدها يوم الاثنين في الدوحة.

وقال مسئول قطري إن القمة ستناقش مسودة بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي أعدّه وزراء الخارجية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري: "إن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس تضامنا عربيا وإسلاميا واسعا مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان".

وسيبحث القادة خلال القمة عدة خيارات للقرارات المحتملة، من بينها إدانة لا لبس فيها للهجوم، وممارسة ضغوط دبلوماسية منسقة على إسرائيل في المحافل الدولية، وخطوات اقتصادية قد تصل إلى مستوى المقاطعة.

وكانت إسرائيل قد قصفت منطقة سكنية في الدوحة يوم الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص بينهم ضابط أمن قطري.

وشملت حصيلة الشهداء نجل خليل الحية، أبرز قياديي حماس في الخارج، ورئيس طاقم العاملين في مكتبه .

وقالت الحركة الإسلامية إن قيادتها العليا نجت من محاولة الاغتيال.

وأثار الهجوم إدانة دولية واسعة، وانتقادا نادرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتقوم قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، بالوساطة في الصراع الدائر في غزة بين إسرائيل وحماس.