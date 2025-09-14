دراسة صينية: تيك توك وتطبيقات الفيديو الأخرى تغير سلوك الأطفال في سن ما قبل المدرسة

حثت دراسة صينية الآباء على إعادة النظر في السماح لأطفالهم في السن الثالثة أو الرابعة باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي أو بث الفيديوهات مثل تيك توك.

وبحسب الدراسة فإن الأطفال في سن قبل المدرسة الذين يستخدمون مثل هذه التطبيقات "بإفراط" أكثر عرضة لأن يصبحوا شخصيات عنيفة أو غير اجتماعية مقارنة بالأطفال الآخرين في نفس السن.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس التطوري، إلى "حاجة الآباء والمعلمين إلى معالجة استخدام الأطفال في سن ما قبل المدرسة لتطبيقات الفيديو".

وقال فريق الباحثين المنتمي، أغلبهم لجامعة جنوب غرب الصين في شونجشينج، إن "الإفراط في استخدام مقاطع الفيديو القصيرة يرتبط بشكل سلبي بتحسن السلوكيات الاجتماعية ويرتبط إيجابا بالسلوكيات العدوانية". ويشير السلوك الاجتماعي الإيجابي عادة إلى الأفعال التي تبدو مفيدة للآخرين، وتميل إلى تعزيز التماسك الاجتماعي".

حذّر الفريق البحثي من أن "الاستخدام المفرط لمقاطع الفيديو القصيرة بين أطفال في سن ما قبل المدرسة أصبح شائعًا بشكل متزايد"، موضحا أنهم سعوا إلى توضيح كيفية تأثير التعرض لهذه التطبيقات على "تطور السلوك الاجتماعي" لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات.

وهناك دراسات متعددة تربط استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي بالسلوك السلبي، وحتى مشاكل الصحة النفسية لدى البالغين.

تأتي نتائج هذه الدراسة في أعقاب شكاوى تم تقديمها ضد تطبيق البث المباشر تويتش، والذي اتُهم عام 2023 بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين الأطفال.

ومؤخرًا، أُثيرت مخاوف بشأن مدى ملاءمة منصات محادثة الذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار والشعبية للأطفال، حيث يعتبر تطبيق جيميني لمحادثة الذكاء الاصطناعي من جوجل غير آمن في تقرير حديث صادر عن منظمة كومون سينس ميديا.