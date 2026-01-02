شدد نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

ويواجه منتخب مصر نظيره بنين، مساء الإثنين المقبل في تمام السادسة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وقال الطرابلسي، خلال مداخلة عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن على قناة DMC، إن منتخب مصر يُعد من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، خاصة في ظل وجود نجوم بحجم محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب عدد كبير من لاعبي الأهلي أصحاب الخبرات القارية.

وأوضح أن الفراعنة يملكون جهازًا فنيًا مميزًا، يقوده مدير فني سبق له التتويج بالبطولة كلاعب، ويجيد التعامل مع أجواء المنافسات الإفريقية وكيفية إدارة المباريات الكبرى، ما يزيد من صعوبة المهمة أمام منتخب بنين.

وحسم الطرابلسي الجدل حول موقف قائد منتخب بنين، مؤكدًا أن ما تردد عن إصابته غير صحيح، موضحًا أنه لم يعانِ من أي إصابة عضلية، وإنما تعرض فقط لنزلة برد خفيفة، وسيكون جاهزًا وينضم إلى الفريق قبل اللقاء بيوم.

وأضاف أن الجهاز الفني لمنتخب بنين قام بدراسة مباريات منتخب مصر بشكل جيد، خاصة مواجهاته في دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الفوز على جنوب إفريقيا رغم اللعب بعشرة لاعبين يعكس قوة الشخصية والخبرة لدى الفراعنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترام منتخب مصر دون الشعور بالخوف، مشددًا على سعي لاعبي بنين لتقديم مباراة قوية ومشرفة تليق بالجمهور البنيني، ومحاولة استغلال كل الفرص المتاحة لمواصلة المشوار في البطولة.