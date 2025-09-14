سياسي ألماني بارز يطالب بوضع برنامج لشراء مسيرات دفاعية بعد اختراق أجواء بولندا

بعد اختراق طائرات مسيّرة الروسية للمجال الجوي البولندي، دعا سياسي بارز في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إلى وضع برنامج لشراء طائرات مسيّرة دفاعية.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال روتجن المختص بشئون السياسة الخارجية في في الحزب المسيحي، نوربرت روتجن، إن "(حلف شمال الأطلسي) الناتو بحاجة إلى طائرات مسيّرة للتصدي للطائرات المسيّرة الروسية"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على ألمانيا بدرجة أكبر، حيث وصفها بأنه "شبه خالية" في هذا المجال.

وقال روتجن:" على الحكومة الفيدرالية أن تضع هنا على وجه السرعة برنامجًا للتوريد".

وصرح روتجن، بأن الناتو لا يجوز له ولا يمكنه أن يتسامح مع اختراق روسيا المجال الجوي لدول أعضاء في الناتو من أجل شن هجمات على أوكرانيا، "بطريقة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".

وأضاف: "يجب أن يجهّز الناتو نفسه بسرعة وبشكل مناسب لذلك. وهذا يعني أن الطائرات المسيّرة لا يمكن مواجهتها بشكل دائم بأنظمة دفاع جوي تقليدية معقدة وباهظة الثمن". واقترح أن يكون هناك تعاون مع أوكرانيا في هذا المجال.

يذكر أنه خلال هجوم جوي روسي على أوكرانيا ليلة الأربعاء الماضي، اخترق عدد كبير من الطائرات المسيّرة المجال الجوي لبولندا، وبالتالي مجال الناتو. وقد أسقط سلاح الجو البولندي وحلفاء آخرون من الناتو في بولندا لأول مرة بعض الطائرات المسيّرة الروسية.

ووقعت حوادث أخرى في بولندا ورومانيا. ووفقًا للجيش البولندي، أقلعت مقاتلات مجددًا بسبب الخطر المفترض لهجوم روسي بطائرات مسيّرة.