أنشيلوتي: مونديال الأندية سبب أضرارا هائلة للاعبين

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، ومدرب ريال مدريد السابق، أن كأس العالم للأندية بشكله الجديد يمثل عبئًا على اللاعبين وخلف أضرار وصفها بالهائلة.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مونديال الأندية في الصيف الحالي بمشاركة 32 ناديًا للمرة الأولى، في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال كارلو أنشيلوتي في تصريحات خلال حوار أجراه مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «لقد خلّف أضرارا هائلة للاعبين، الفكرة من البطولة جيدة، لكن يجب وضعها في جدول لا يشبه هذا الجدول الحالي».

وأضاف: «المشكلة أن فيفا يريد المزيد من المباريات، ويويفا يريد دوري أبطال فيه مباريات أكثر، ومعظم الدوريات لا ترغب في تقليص عدد فرقها من 20 إلى 18، بل إن بعض الاتحادات تريد مباريات إضافية».

وأتم: «تراجع دور المنتخبات أصبح واقعًا، بسبب كثرة البطولات فقدت المنتخبات شيئا من أهميتها، لكن كأس العالم لا! هي البطولة الوحيدة التي يشاهدها العالم كله».