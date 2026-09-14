محافظ كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية بمجمع مدارس هدى شعراوي للتعليم الأساسي

تفقد المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مجمع مدارس هدى شعراوي للتعليم الأساسي بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، والذي يضم 40 فصلًا مدرسيًا بقوة 2186 طالبًا وطالبة.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، انتظام تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، ومتابعة سجل المعلم بكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، مع توفير المناخ الملائم للطلاب وتحفيزهم على التفوق وتحقيق أفضل النتائج.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات من محيط المدارس، ومتابعة جاهزية المرافق والخدمات، وتوافر اشتراطات السلامة والأمان، وجودة مياه الشرب، مع غسيل وتطهير خزانات المياه بالمدارس بصورة دورية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وأوضح أن التعليم يحظى باهتمام الدولة، وأن المحافظة تتابع انتظام الدراسة بصفة مستمرة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.