وزير الصحة يبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد شركتي (MTS) و(Inspur) لبحث فرص التعاون في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال التحول الرقمي، بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض التجربة الصينية في تطبيق التحول الرقمي بالمنظومة الصحية، وناقش آليات الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها في مصر والعوائد المتوقعة، في إطار رؤية الوزارة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف أن الجانبين بحثا أوجه التعاون لإنشاء منصة مصر الذكية للرعاية الصحية، بهدف ربط جميع مكونات النظام الصحي ضمن منظومة رقمية موحدة تتيح تكامل البيانات والتاريخ المرضي للمريض في مختلف المنشآت الصحية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن أن يكون المريض محورًا أساسيًا للمنظومة.

وقال عبدالغفار إن المنصة تستهدف تحقيق التكامل بين المنشآت الصحية والتغلب على تحدي انعزال المستشفيات والأنظمة، بما يسهم في بناء نظام صحي متصل وموحد يعزز كفاءة التشغيل ويرفع جودة الخدمات ويساهم في خفض التكلفة.

وأوضح أن المنصة ستتضمن عددًا من الخدمات والمكونات الرقمية، من بينها السجل الصحي للمريض وخدمات الطب عن بُعد ومركز القيادة والتحكم، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مراحل التنفيذ والنماذج التمويلية المقترحة وبحث البدء في تنفيذ تجربة المرحلة الأولى من المشروع.