واصل اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية والدورية لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، للوقوف على الموقف التنفيذي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنشأة، والتي تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ، خلال جولته، على التفاصيل الإنشائية والفنية للمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 63%، فيما تستمر حاليا الأعمال الإنشائية من صب الأعمدة والأسقف، والنجارة والحدادة، والعزل والردم والبياض، إلى جانب مد شبكات المياه والصرف الصحي، والحريق، والغازات الطبية، والمياه المثلجة، كما تتواصل أعمال تركيب أنظمة التكييف المركزية ووحدات التبريد (CHILLER)، وتأسيس شبكات الكهرباء والتيار الخفيف، وسحب الكابلات، وتركيب لوحات التوزيع وأنظمة الإنذار المبكر.

وأكد محافظ بني سويف الأهمية الاستراتيجية للمشروع في النهوض بالمنظومة الصحية بمركز ومدينة ناصر، لافتا إلى أنه يمثل صرحا طبيا متكاملا يُستهدف منه تقديم خدمات صحية متميزة لأكثر من 430 ألف نسمة من أبناء المركز، فضلا عن إتاحة تخصصات طبية دقيقة لخدمة أهالي المحافظة بوجه عام.

وشدد المحافظ على مسئولي قطاع الصحة والوحدة المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات الإنجاز، وإفادته بتقارير منتظمة، مع العمل على تذليل أية معوقات بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والسكان لضمان تسريع وتيرة العمل والدفع بالحرص على إنهاء المشروع في المواعيد المحددة.

وفي استجابة سريعة للبُعد الإنساني، وجه المحافظ بدراسة المقترح المقدم من الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى ناصر العام، والمتضمن إعطاء الأولوية لتجهيز وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى في أقرب وقت ممكن، استغلالا للتجهيزات والأجهزة المتاحة بالوحدة القديمة؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتقليل مشقة انتقالهم المؤقت لتلقي الجلسات بوحدة الغسيل الكلوي بقرية "هبشين"، لحين الانتهاء المكتمل من المبنى الجديد.

مكونات وإمكانيات المشروع

يتكون المبنى الرئيسي من طابق أرضي و4 طوابق علوية على مساحة 2,600 متر مربع، بطاقة استيعابية إجمالي 227 سريرا تُوزع على أقسام الإقامة، والرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، والحضانات، وقسم الحروق.

كما يضم المشروع 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، وقسما متكاملا للولادة، و5 غرف عمليات، و5 معامل تحاليل، وبنك دم تخزيني، ووحدتي مناظير، ووحدة لقسطرة القلب.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان، وشوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مسئولي الشركة المنفذة والمختصين بالمكتب الفني بالمحافظة ومديرية الصحة.