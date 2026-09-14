محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام التخطيط العمراني

ترأست حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد كجك، نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وحامد محمد، القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء لجنة اختبارات القيادات ولفيف من ممثلي الجهات المعنية.

وأوضحت المحافظ، أنه تم الانتهاء من المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم 3 متقدمين بمشاركة اللجنة المشكلة للوظائف القيادية، وذلك لتقييم واختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتطوير منظومة العمل المحلي وفقا لمعايير الاختيار والكفاءة التي وضعتها اللجنة، والتي تضم معايير عامة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمعايير الفنية والتخصصية حسب طبيعة كل وظيفة، والجدارات القيادية والشخصية والقيم المؤسسية.