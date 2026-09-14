إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من آل خرابة في سوهاج

شارك الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، في مراسم الصلح وإنهاء الخصومة بين أبناء العمومة من آل خرابة بالخلافية بمركز جرجا سوهاج، بحضور اللواء محمد أحمد عبد الله، نائب مدير أمن سوهاج، ونخبة من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي مديرية الأوقاف والكنيسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب حشود من أهالي القرية والعائلات المجاورة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعي المجتمعية المستمرة لرأب الصدع بين العائلات، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، وتغليب لغة الحكمة على النزاعات، حمايةً للنسيج الاجتماعي المتماسك بين أبناء سوهاج.

​وأكد الدكتور محمد حسني، خلال مشاركته، الدور المحوري والأصيل للأزهر الشريف في لمّ الشمل وإعادة الإخاء بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الصلح بين المتخاصمين هو أسمى مظاهر التسامح التي تدعو إليها الأديان السماوية، مشددًا على ضرورة التمسك بروابط الأخوة والتعالي على الخلافات.

​كما قدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا الصلح، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين، مشيدًا بالجهود الأمنية المبذولة لاحتواء النزاعات وصون الأمن والسلم الاجتماعي بمراكز المحافظة كافة.

واختُتمت الفعالية بتقديم "القودة" (الكفن) لأولياء الدم، وسط أجواء سادتها الفرحة والارتياح، حيث تبادل الحضور التهاني معلنين طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة ترتكز على التراحم والتعاون البنّاء.