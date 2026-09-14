 مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق السياحي في الفيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق السياحي في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 6:35 م

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 10 أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة بالطريق السياحي بمركز إبشواي في محافظة الفيوم، قبل مدخل قرية كحك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بجهاز عروس، بالطريق السياحي قبل مدخل قرية كحك، ووجود متوفاة ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إبشواي، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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