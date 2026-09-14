يحتفي معرض أبوظبي للكتاب، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، بالفائزين في الدورة الأولى من جائزة «ثقافة للشباب»، التي تحمل اسم «جائزة بسام الشبارو وعلي بن حاتم»، وذلك في حفل يقام في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمنصة دون كيخوته في القاعة الأولى بمركز أدنيك أبوظبي.

ويأتي الحفل تتويجًا للدورة الأولى من الجائزة، التي أُعلن عن إطلاقها خلال الدورة الماضية من معرض أبوظبي للكتاب، بهدف دعم المواهب الشابة وتشجيع إسهاماتها في المشهد الثقافي، والاحتفاء بالإبداعات التي يقدمها الشباب في مجالات الثقافة والمعرفة.

ويجمع حفل التكريم عددًا من الشخصيات الثقافية والإعلامية والمهتمين بالشأن الثقافي، احتفاءً بالفائزين وما قدموه من أعمال وإسهامات، في أول مناسبة لتكريم الحاصلين على الجائزة منذ إطلاقها.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي للكتاب في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمركز أدنيك أبوظبي، وينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن برنامج ثقافي يضم فعاليات متنوعة وإصدارات من مختلف اللغات.