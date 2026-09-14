إيران تنتقد النمسا لمنعها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع في فيينا

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أدانت إيران اليوم الاثنين استثناء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من اجتماع سنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قائلة إن ذلك يعد "خرقا خطيرا" لحقوق إيران كدولة عضوة.

وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي للوفود في مؤتمرها العام "عرقلة مشاركتنا الكاملة والفعالة والحرمان من الدخول يتعارضان مع نص وروح الإطار القانوني".

وانتقد نجفي النمسا، الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات أممية أخرى، قائلا إن قرار النمسا بعدم منح تأشيرة دخول لمحمد إسلامى" ينتهك التزامات الدولة المضيفة".

وأبدى السفير الروسي بالأمم المتحدة في فيينا ميخائيل اوليانوف انتقادات مماثلة، قائلا إن النمسا" انتهكت بصورة صارخة" التزاماتها كدولة مضيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين رفض النمسا منح إسلامي تأشيرة دخول.

وقال إن طهران تحتج على هذا القرار واستدعت القائم بالأعمال النسماوي، قائلا إن النمسا ملتزمة كدولة مضيفة بإصدار التأشيرات.

وردت النمسا بأن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي رفضت طلب النمسا استثناء إسلامي من حظر السفر.

وقال كريستيان انبير سفير النمسا بالوكالة الدولية "نتيجة لذلك، اضطرت النمسا رفض دخول عضو من الوفد الإيراني أراضيها".