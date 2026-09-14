التعليم تنفي سقوط بوابة مدرسة دار السلام على الطلاب: تدافع أولياء الأمور تسبب في إصابة 7

في إطار الواقعة التي تم تداولها بشأن مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد حول سقوط بوابة المدرسة، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب، مؤكدة أن ما تردد بشأن سقوط بوابات المدرسة عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات في الواقعة كشفت أن تدافع أولياء الأمور بكثافة لدى خروج طلاب الفترة الأولى ودخول طلاب الفترة الثانية، تسبب في حدوث إصابات بسيطة لـ7 طلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وغادر المستشفى 6 طلاب، بينما تم وضع طالب تحت الملاحظة الطبية.