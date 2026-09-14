تعليم بني سويف: الانضباط وتسليم الكتب أولوية مع انطلاق الدراسة

أجرى الدكتور عصام عمارة مدير مديرية التربية والتعليم في بني سويف، جولة تفقدية موسعة منذ الصباح الباكر لعدد من مدارس إدارة "ناصر" التعليمية؛ للوقوف على جاهزية المدارس وانضباط العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة الميدانية والتواجد بين الطلاب والمعلمين.

واستهل مدير المديرية، جولته بزيارة مدرسة "عبدالرحمن هديب" الابتدائية بقرية الشناوية، إذ تفقد انتظام الدراسة داخل الفصول.

وتابع موقف تسليم الكتب المدرسية للطلاب، ومدى الالتزام بالجداول الدراسية وقوائم الفصول واستيعاب الكثافات الطلابية.

وعقد د. عمارة حوارا أفقيا وتبادليا مع عدد من الطلاب للاستماع إلى انطباعاتهم وآرائهم حول سير اليوم الدراسي.

ثم واصل جولته بتفقد مدرسة "علي بن أبي طالب" الإعدادية بالشناوية للطمأنة على سير العمل داخل الفصول الإعدادية، وحرص خلالها على الاجتماع بعدد من المعلمين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم الميدانية.

وأكد أن المعلم هو المحرك الأساسي والركيزة الأولى للعملية التعليمية، وأن تمكينه وتوفير المناخ الملائم لأداء رسالته ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ومستوى الطلاب.

وشدد الدكتور عصام عمارة، خلال الجولة، على مجموعة من القرارات والتوجيهات التنفيذية، أبرزها: استكمال تسليم الكتب المدرسية لكل الطلاب فورا ودون أي تأخير، والالتزام الدقيق بقوائم الفصول والجداول المدرسية المعتمدة ومراعاة الكثافات المقررة، وفرض الانضباط التام وتنظيم الحضور، والتعامل السريع والناجز مع أي معوقات تشوب سير الدراسة.

وكشف عن استمرار جولات المتابعة الميدانية المفاجئة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، والابتعاد عن التقييمات المكتبية لضمان رصد الواقع وتطويره.

وأشار مدير المديرية في ختام جولته إلى أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولويات منظومة العمل داخل المدرسة، لافتا إلى أن تحقيق الاستقرار والانضباط المدرسيين يتطلب تضافر جهود الإدارة المدرسية والمعلمين والاستجابة الفورية للملاحظات والاحتياجات الميدانية.