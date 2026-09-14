وكيل التعليم بالبحيرة يتابع جاهزية مدارس دمنهور وانضباط الحضور

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أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة مركز دمنهور التعليمية؛ لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على جاهزية المدارس وانضباط الحضور مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرستي نقرها الإعدادية المشتركة وأبو بكر الصديق الرسمية للغات.

وتابع طابور الصباح وتحية العلم وانتظام الطلاب داخل الفصول والحصص الدراسية، إلى جانب أعمال توزيع الكتب المدرسية.

وشدد الديب، على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف مدارس المحافظة، للتأكد من انتظام الطلاب داخل الفصول، والالتزام بالكثافات المقررة، وتفعيل الأنشطة الطلابية، وانتظام التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية، وتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

ووجه بضرورة الاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة، وانتظام الإشراف المدرسي، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

وأكد وكيل تعليم البحيرة، أن الحضور المكثف والانتظام المستمر والانضباط يصنعون بيئة مدرسية آمنة وناجحة.

وأشار إلى أن المتابعة الجادة منذ بداية العام الدراسي تمثل نقطة انطلاق أساسية لتقييم مستوى الجاهزية وضمان انتظام العملية التعليمية.