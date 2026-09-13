التعليم: توجيه فرق متابعة من الوزارة لمراجعة احتياجات المدارس على مستوى الجمهورية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير محمد عبداللطيف أجرى اليوم جولة تفقدية بعدد من المدارس في محافظتي كفر الشيخ والغربية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى تركيز هذه الجولات على انتظام سير العملية التعليمة، ومدى جاهزية الفصول، واستلام الكتب المدرسية.

وأشار زلطة إلى إجراء الوزير حوارًا مع عدد من طلاب الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس كفر الشيخ، تطرق فيه إلى مادتي البرمجة والثقافة المالية، وضرورة الاهتمام بهما لاكتساب المهارات الأساسية في البرمجة المرتبطة بسوق العمل المستقبلي.

ونوّه بتوجيه الوزارة لفرق متابعة مسئولة عن مراجعة المنظومة التعليمة على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، لرصد احتياجات المدارس وتلبيتها، ومدى انضباط الطلاب، لضمان انتظام العملية التعليمية لاحقًا.

وأوضح أن العام الدارسي 2026-2027 انطلق أمس في عدد من المحافظات، واستكمل اليوم، مضيفًا أن دخول الطلاب للمدارس يتم تدريجيًا على مدار الأسبوع الأول من الدارسة، بما يمكنهم من التعرف على فصولهم وتجنب التكدس.

وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية في عدد من مدارس محافظتي كفر الشيخ والغربية لمتابعة جاهزية الفصول وانتظام الطلاب واستلام الكتب الدراسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧