هيئة تنمية الصعيد: نسبة هدر المنتجات الزراعية تتراوح من 30 إلى 70%

قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ا«لهيئة عامة خدمية مهمتها عمل مشروعات تنموية مستدامة بأبناء الصعيد ولأبناء الصعيد».

وأضاف في لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن الهيئة تتعاون مع وزارة الزراعة في مجال التنمية الزراعية، بعمل مشروعات بمحافظات الصعيد لتعظيم الاستفادة من كل منتج زراعي موجود.

وأوضح أن نسبة الهدر بالمنتجات الزراعية تتراوح ما بين 30 إلى 70%، نتيجة النقل والتسويق والحفظ، لافتًا إلى أنه سيتم إدخال التصنيع على الزراعة، بتصنيع المواد الزراعية وحفظها وتنسهيل عمليات التداول الخاص بها، وعمل قيمة مضافة على كل منتج زراعي.

ولفت إلى تقديم الهيئة خطة لبناء مجمع صناعات زراعية بمحافظة أسيوط، بتكلفة 205 مليون جنيه للمرحلة الأولى، لتعظيم الاستفادة من محصول الرمان والمانجو والموالح، مشيرًا إلى أن المحافظة تنتج حوالي 160 ألف طن سنويًا من الرمان.