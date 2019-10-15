قرينة ولي عهد النرويج تبدأ جولة على متن «قطار الأدب» في ألمانيا

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بدأت قرينة ولي عهد النرويج، ميته-ماريت، الاثنين، جولة على متن "قطار الأدب" في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وانطلق القطار السريع الخاص اليوم من العاصمة برلين متوجها إلى محطته الأولى في كولونيا.

وتحمل ميته-ماريت (46 عاما) نفس لقب زوجها ولي عهد النرويج هاكون /46 عاما، الذى رافقها فى رحلتها.

وتقدر ميته-ماريت الكتب للغاية، حيث قالت: "الكثير منا رأى أن الأدب يساعد في البحث عن إجابات عن الأسئلة الكبيرة، مثل من أنا؟ وماذا نفعل هنا حقا؟ وما المغزى من وراء كل ذلك؟"، مضيفة أن القراءة تعلم الإنسان الكثير عن المجتمع والآخر ونفسه، وقالت: "الكتب رفيق جيد في طريق الحياة".

تجدر الإشارة إلى أن ميته-ماريت سفيرة للأدب النرويجي في الخارج.

والنرويج هي ضيف شرف معرض فرانكورت الدولي للكتاب هذا العام.

وكان على متن القطار أيضا العديد من التلاميذ، وكذلك كتاب نرويجيون، مثل جوستاين جاردر وماريا بار.

ومن المقرر أن يشارك ولي عهد النرويج وقرينته في فعاليات بأحد متاجر الكتب في كولونيا، إلى جانب حفل استقبال.

وسيتوجه القطار، غدا الثلاثاء، إلى فرانكفورت، حيث يُجرى افتتاح معرض الكتاب الدولي مساء.