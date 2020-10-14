الأردن يسجل قفزة في أعداد إصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يعد قفزة كبيرة لأعداد الإصابات بالمملكة.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن إجمالي أعداد إصابات كورونا وصل إلى 30 ألفًا و550 في البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 257.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 105 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجراء 25 ألفًا و295 فحوصات مخبرية؛ ليصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى 1490236.