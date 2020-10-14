آداب عين شمس تعلن تفاصيل 4 برامج بمصروفات في مجالات التقنية واللغات الهندية والعبرية

أطلقت كلية الاداب بجامعة عين شمس ٤ برامج دراسية مميزة تتضمن برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية، برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس" وبرنامج اللغة الهندية.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، أن هذه اليرامج تعد نقلة نوعية في التعليم بالكلية بعيدا عن التقليدية والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الفرصة لإيجاد خريج متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الكلية بدأت في استقبال طلبات التحاق الطلاب بتلك البرامج للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، وتشترك البرامج في شروط عامة وهي حصول الطالب على شهادة إتمام الثانوية العامة أو شهادة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك تقبل الطلاب الوافدين وفقا للقواعد المتبعة في ذلك بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل برنامج.

ويشترط برنامج الدراسات الإنجليزية البينية حصول الطالب على ٤٥ درجة في مادة اللغة الإنجليزية، أما برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية فيشترط ألا يقل مجموع اللغات الثلاث اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية للطالب عن ٧٠%، أما القبول ببرنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس" فلا يضع أي شروط خاصة للالتحاق به.

ويشترط برنامج اللغة الهندية ألا يقل مجموع اللغات الثلاث اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية للطالب عن ٧٠%.

جدير بالذكر أن كل برنامج يقبل عدد ٢٠٠ طالب فقط.