الإسماعيلي يعلن قائمته لمباراة أسوان

أعلن هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أسوان غدا الخميس، على ملعب الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة مدحت فقوسة ومصطفى بجانب مهاجم الفريق بينسون شيلونجو بينما غاب عماد حمدي وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي وهمام طارق للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالى :

محمد فوزي، محمد مجدي لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إبراهيم أبو اليزيد، أحمد أيمن، محمود البدري.

خط الوسط: عمر الوحش، محمد دونجا، عبد الرحمن مجدي، نادر رمضان، محمد مخلوف، محمد الضرف، مدحت فقوسة، مصطفى فارس، محمد بيومي، محمود عبدالله.

خط الهجوم: محمد الشامي، بينسون شيلونجو، حازم مرسي.